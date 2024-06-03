Новое пространство предназначено для обучения детей ПДД.

Компания Делимобиль запустила крутой проект в игровом мире Roblox, чтобы отметить День защиты детей. Они создали виртуальный город, где малыши могут научиться правилам дорожного движения, как безопасно водить машину и что такое каршеринг. Это как игра, где ты можешь стать водителем и попробовать себя за рулем.

Прежде чем начать виртуальное путешествие на автомобиле, детям нужно будет пройти тест на знание правил дорожного движения и как пользоваться каршерингом. Если всё делать правильно и водить аккуратно, игроки смогут заработать специальные промокоды, которые дадут скидки на настоящие поездки с Делимобилем.

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В игре доступно пять разных машин из реального автопарка Делимобиля, включая Volkswagen Polo и BMW 320i. Каждая машина выглядит и ведет себя как настоящая.

Эльман Кокляев, который отвечает за бренд и маркетинг в Делимобиле, говорит, что цель проекта – не только научить детей правилам на дороге через игру, но и заинтересовать их культурой безопасного вождения. Он считает, что это поможет сделать городские дороги безопаснее и поддержать экологию. И самое классное, что в этой игре дети могут не только учиться, но и зарабатывать бонусы, которыми потом смогут поделиться с родителями.