Это произошло после начала использования Wear OS в новых моделях гаджетов.

Samsung объявила, что больше не будет поддерживать операционную систему Tizen для своих смарт-часов. Это решение следует за переходом компании на использование Wear OS от Google в своих новейших устройствах. Последняя модель часов на Tizen, Galaxy Watch 3, вышла в 2020 году.

Компания начала информировать пользователей о постепенном прекращении поддержки Tizen. Ожидается, что к концу 2025 года Samsung полностью завершит работу с этой операционной системой. Это означает, что после этой даты обновления, новые приложения и другие сервисы для часов на Tizen больше не будут доступны.

реклама

Важные даты для владельцев устройств на Tizen: до 30 сентября 2024 года в Galaxy Store еще можно будет купить платный контент, включая приложения и циферблаты. Но после 30 сентября 2025 года доступ к любому контенту для этих устройств будет полностью закрыт.

Samsung также сообщила, что основные сервисы для устройств на Tizen, кроме Galaxy Store, прекратят работу после мая 2025 года. Это решение подтверждает стремление компании к использованию более популярных и универсальных платформ для своих будущих устройств.

Таким образом, компания делает ставку на более широко используемую операционную систему, чтобы предложить пользователям лучший опыт и больше возможностей. Для владельцев смарт-часов на Tizen это означает, что пора готовиться к переходу на новые устройства, чтобы продолжать наслаждаться последними разработками в мире носимой электроники.