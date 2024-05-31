Силовики отлавливают граждан на административных границах между областями Украины.

Почти с самого начала российской Спецоперации на Украине ввели запрет на выезд за пределы страны потенциальным мобилизованным. С тех пор разными окольными путями страну покинуло более миллиона граждан, которые в ином случае попали бы в ряды ВСУ. Однако теперь появился новый запрет, пока что негласный, на запрет смены места жительства уже внутри самой Украины. Об этой нерадостной для украинцев новости сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей херсонского подполья.

Пока Киев не выпустил официального закона, который бы запрещал украинским мужчинам призывного возраста менять место жительства. Однако негласно на административных границах уже начали останавливать и проверять граждан и в случае попытки покинуть регион, такого «защитника родины» немедленно отправляют в ближайший ТЦК со всеми вытекающими из этого последствиями. При этом негласный запрет касается не только мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, но и 16-ти летних подростков и старше.

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«Силовики, правоохранители и тцкшники, дежурящие на административных границах между областями Украины, получили специальный циркуляр, предписывающий им задерживать всех граждан призывного возраста, пытающихся сменить регион пребывания. Даже не покинуть Украину, об этом сейчас в принципе и речи быть не может, а проехать из, например, Херсона в Николаев.» - приводит слова подпольщиков РИА Новости.

Подобные меры показывают, что принятый на Украине закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, пока не показывает необходимой эффективности. Поэтому Зеленский вынужден принимать новые проекты, которые призваны дожать «мобилизационный ресурс» по-максимуму. Об этом также свидетельствуют все более и более увеличивающиеся полномочия представителей ТЦК, которые занимаются в прямом смысле слова охотой на людей.