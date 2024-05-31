FPV-дрон «Упырь» разработан в Свердловской области в инициативном порядке.

С мая прошлого года на южных рубежах линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО используются народные FPV-дроны «Упырь», которые доказали свою эффективность и продолжают дорабатываться. Более того, народный дрон запустили в массовую серию и в этом принял активное участие полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Об этом сообщает представитель компании-производителя «Упыря», слова которого приводит ТАСС.

FPV-дроны «Упырь» станут производить большими партиями, что серьезно усилит возможности бойцов ЦВО, куда и пойдут свежевыпущенные аппараты. Точные сроки развертывания нигде не указываются, но заявления представителя фирмы звучат весьма оптимистично.

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«Мы получили существенную поддержку от полпреда в УрФО Владимира Владимировича Якушева. Благодаря поддержке полпредства дроны пошли в войска Центрального военного округа, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции» - приводит ТАСС слова представителя компании.

Стоит напомнить, что FPV-дроны «Упырь» отличаются крайне простой конструкцией и использовались российскими военными в ходе летне-осеннего «контрнаступа» ВСУ в 2023-м году. Также именно на счету операторов этих дронов большое количество немецких ОБТ «Леопард 2» и ряд подбитых на Авдеевском направлении американских M1A1SA «Абрамс». Кроме того, именно эти дроны используются для подавления огневых точек украинской обороны за счет возможности переноса гранат от РПГ-7 и аналогичных по массе боеприпасов, в том числе и кустарного производства.