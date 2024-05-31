Если гражданин Украины не проживает по месту прописки и не получит повестку - его объявят в розыск.

18 мая 2024-го года на Украине вступил в силу новый закон о тотальной мобилизации, который почти полгода пытались принять в Верховной раде. Однако что-то пошло не так, и украинские военнообязанные граждане не спешат идти в местные отделения ТЦК (военкоматы), чтобы вступить в ряды ВСУ или обновить свои данные. По этой причине, чтобы простимулировать общественность, с 16 июня нынешнего года появится дополнение к закону по которому все отправленные из ТЦК повестки считаются автоматически врученными.

Территориальные центры комплектования на Украине продолжают пустовать, и никто не стремиться идти туда для обновления данных. Поэтому если гражданин не идет в ТЦК, то ТЦК придет к гражданину, даже если того не проживает по месту прописки. По адресам отправляются повестки и человек автоматически считается принявшим их. При этом гражданин может находится за пределами Украины. Если после такого гражданин не явится в военкомат, то становится автоматически уклонистом со всеми вытекающими последствиями в виде аннулирования водительских прав, накладывания штрафов и блокирования банковских счетов.

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Что интересно, в список призываемых таким образом граждан входят не только мужчины 25 – 60 лет, но и военнообязанные женщины, которые также могут отправиться отдавать долг родине. Одновременно на Украине серьезно увеличивают группировку пограничной службы, которую начинают оснащать дронами с тепловизорами, а также беспрецедентными правами в отношении нарушителей границы. При этом есть непроверенная информация, что пограничникам дан указ открывать огонь на поражение в случае невозможности поймать нарушителя границы.