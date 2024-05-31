Китайский мостоукладчик конечно медленный, но малозаметный.

Одной из главных проблем быстрых наступлений больших армейских подразделений, оснащенных бронетехникой, всегда оставались естественные препятствия в виде рек, оврагов и даже рукотворных траншей. Для преодоления таких препятствий в советской армии использовали специализированные машины, и китайские военные в этом вопросе не стали исключением. Так, в сети появились кадры с китайской инженерной машиной, которая создавала переправу для других бронированных машин, используя раздвижную конструкцию, закрепленную на крыше.

Судя по обнародованным кадрам, на камеру попала машина из линейки GQL 410, а в качестве референса послужили немецкие инженерные машины типа Biber или Leguan. Новая китайская машина отличается малой заметностью за счет специфической конструкции выдвижного моста, который не поднимается вертикально, а раздвигается по горизонтали. Это позволяет, предположительно, снизить заметность машины на поле боя, но сильно снижает скорость развертывания инженерной конструкции. Подобное решение имеет свои достоинства и недостатки, но в целом у НОАК имеются мостоукладчики разных типов.

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Нигде не указываются точно динамические характеристики заснятой на камеру инженерной машины, но есть сведения, что длина развернутого моста достигает 24 метров, что позволяет форсировать небольшие реки и преодолевать овраги и резкие перепады местности. Грузоподъемность моста составляет 55 тон, что дает возможность двигаться по нему даже основным боевым танкам Поднебесной. В качестве шасси китайские инженеры использовали «телегу» от танка ZTZ-96, который постепенно заменяется на более новый ZTZ-99.