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g1tarist
В сети появились кадры работы перспективного китайского мостоукладчика для вооружения НОАК
Китайский мостоукладчик конечно медленный, но малозаметный.

Одной из главных проблем быстрых наступлений больших армейских подразделений, оснащенных бронетехникой, всегда оставались естественные препятствия в виде рек, оврагов и даже рукотворных траншей. Для преодоления таких препятствий в советской армии использовали специализированные машины, и китайские военные в этом вопросе не стали исключением. Так, в сети появились кадры с китайской инженерной машиной, которая создавала переправу для других бронированных машин, используя раздвижную конструкцию, закрепленную на крыше.

Судя по обнародованным кадрам, на камеру попала машина из линейки GQL 410, а в качестве референса послужили немецкие инженерные машины типа Biber или Leguan. Новая китайская машина отличается малой заметностью за счет специфической конструкции выдвижного моста, который не поднимается вертикально, а раздвигается по горизонтали. Это позволяет, предположительно, снизить заметность машины на поле боя, но сильно снижает скорость развертывания инженерной конструкции. Подобное решение имеет свои достоинства и недостатки, но в целом у НОАК имеются мостоукладчики разных типов.

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Нигде не указываются точно динамические характеристики заснятой на камеру инженерной машины, но есть сведения, что длина развернутого моста достигает 24 метров, что позволяет форсировать небольшие реки и преодолевать овраги и резкие перепады местности. Грузоподъемность моста составляет 55 тон, что дает возможность двигаться по нему даже основным боевым танкам Поднебесной. В качестве шасси китайские инженеры использовали «телегу» от танка ZTZ-96, который постепенно заменяется на более новый ZTZ-99.

#ноак
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