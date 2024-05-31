Ударный беспилотник ANKA-3 будет оснащен двумя двигателями.

Турки продолжают активно развивать собственные боевые воздушные машины, которые должны обезопасить страну не только от потенциального противника, но и от желаний Белого дома, который ранее блокировал покупки своих истребителей. Для перспективного самолета KAAN фирма Turkish Aerospace Industries разрабатывает беспилотник сопровождения, который будет способен нести на себе не только вооружение, но и разведывательные системы. Вариант ANKA-3 будет оснащен двумя двигателями, позволяющими двигаться со сверхзвуковой скоростью.

Представитель компании Turkish Aerospace Industries рассказал, что они работают над более продвинутой версией собственного беспилотника. Это будет аналог американского «Длинного крыла» или российского «Охотника». При этом в качестве основы взяли одномоторную версию реактивного БПЛА ANKA, который может летать только с дозвуковой скоростью. Новый же БПЛА будет способен преодолевать звуковой барьер на большой высоте, а в случае необходимости подниматься до предельного потолка в 12 км. Кроме того, полезная нагрузка нового беспилотника составит 1,2 тонны и подвешивать на него можно будет не только различные типы вооружения, но и системы разведывательного характера, которые дополнят новый истребитель.

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«Новая двухмоторная модификация сможет летать со сверхзвуковой скоростью. Они [сверхзвуковые ANKA-3] будут сопровождать [перспективный истребитель] KAAN» - сообщает представитель фирмы-производителя.

Перспективные турецкие истребители KAAN сегодня проходят испытания и готовятся к выпуску первой партии прототипов. Всего планируют собрать 20 самолетов к 2028 году, но все они будут с иностранным двигателем с которыми у турков серьезные проблемы. Однако есть информация, что будут выпущены несколько машин с движками турецкого производства про которые мало что известно. Что касается БПЛА ANKA-3, то, когда именно первые прототипы поднимутся в воздух пока не сообщается.