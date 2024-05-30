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g1tarist
Под Волчанском военные РФ взяли в плен 7 бойцов ГУР
Кроме бойцов спецназа в план были взяли и несколько пограничников.

Военные из группы "Север" смогли взять в плен семерых украинских бойцов, которые входят в Главное управление разведки. Среди них были трое из батальона "Братство", четверо из "Солнышко". Кроме них, в плен попали еще семь пограничников. Один из пленных, Демид Нетревожко из "Братства", поделился своей историей с корреспондентом RT, Александром Симоновым.

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Демид рассказал, что его захватили в ходе боевых действий возле Волчанска. После того как он был ранен, российские врачи оказали ему первую помощь. По его словам, российские солдаты вели себя профессионально и в какой-то момент предложили ему и другим украинским бойцам сдаться. В итоге они решили сложить оружие.

Еще один пленный, Николай Перепаленко, ранее заявил, что украинские военные не хотели защищаться под Харьковом. Эти рассказы дают представление о сложной ситуации на фронте и разных обстоятельствах, с которыми сталкиваются солдаты во время конфликта.

#всу
Источник: russian.rt.com
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