Падающими обломками были повреждены 2 парома.

За прошлую ночь произошло несколько важных событий в районе Азовского и Черного морей. Сообщается, что системы противовоздушной обороны сбили 8 ракет и уничтожили 2 беспилотных катера, которые направлялись к Крыму.

реклама

По данным Минобороны России, атаки предпринимались с использованием американских ракет и беспилотников. Всего над Азовским морем было сбито 8 ракет, а в районе Черного моря, близ Крыма, были перехвачены 8 беспилотных летательных аппаратов и 2 беспилотных катера.

Интересно, что в результате оборонительных действий произошло падение обломков ракет, что привело к повреждению двух паромов в Керчи. Однако, к счастью, никто из людей в этом инциденте не пострадал.

Эти события являются частью продолжающихся "напряженностей" в регионе. Ранее были сообщения о различных атаках и диверсиях, в том числе об обстрелах приграничных территорий и ударах по Крыму, в результате которых были жертвы среди мирного населения.