Причем Gemini будет работать совместно с нейросетью Aria.

Opera, известная своим инновационным подходом к разработке, сделала еще один шаг вперед, добавив в свой браузер новый бесплатный чат-бот от Google под названием Gemini. Этот чат-бот теперь будет работать рука об руку с Aria, нейросетью, которая уже была интегрирована в браузер ранее.

Aria – это не просто нейросеть. Она основана на уникальной архитектуре Opera, которая позволяет использовать не одну, а сразу несколько нейросетей для выполнения различных задач. Это значит, что когда вы что-то ищете или задаете вопрос в браузере, система сама определит, какая нейросеть лучше всего подходит для ответа, и перенаправит ваш запрос туда. Такой подход делает поиск в интернете еще более удобным и эффективным.

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Что касается Gemini, то его основная задача – генерация изображений и преобразование текста в речь. Это открывает новые возможности для пользователей, например, создание уникальных изображений прямо в браузере или прослушивание текстовых страниц вместо чтения.

Кроме того, Opera не останавливается на достигнутом и продолжает вводить новые функции для удобства пользователей. Недавно была добавлена функция «Сводка», которая позволяет получить краткое содержание любой веб-страницы. Это может сэкономить время, когда нужно быстро ознакомиться с содержанием страницы без необходимости читать весь текст.

А для геймеров Opera представила специальную версию браузера Opera GX ROG Edition, разработанную в сотрудничестве с Asus Republic of Gamers. Этот браузер не только обладает всеми преимуществами стандартной версии Opera GX, но и интегрируется с популярными игровыми сервисами, такими как Twitch и Discord, а также поддерживает систему управления световыми эффектами Asus Aura Sync.

Opera продолжает радовать своих пользователей новыми технологиями и функциями, делая серфинг в интернете еще более комфортным и интересным.