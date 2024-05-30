Эта нейросеть позволяет создавать ролики на основе текстового описания и изображений.

Сбербанк сделал большой шаг в мире технологий, представив новую версию своей нейросети под названием Kandinsky Video 1.1. Этот инструмент позволяет любому желающему создавать короткие видеоролики из текста или картинок. И самое приятное – пользоваться им можно абсолютно бесплатно.

Что нового принесла эта версия? Во-первых, теперь вы можете делать видео длиной до шести секунд, выбирая, как часто будет меняться кадр – 8 или 32 раза в секунду. Во-вторых, Kandinsky Video стал еще более удобным: создавайте ролики в любом популярном формате, будь то широкоэкранный 16:9, вертикальный 9:16 или квадратный 1:1. Это значит, что видео будет отлично смотреться как на компьютере, так и на экране смартфона.

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Одна из самых интересных функций – возможность "оживить" статичные картинки, превращая их в движущиеся видео. А благодаря новой фишке под названием "motion score", вы сами можете регулировать, насколько активно будут двигаться объекты в вашем видео. Это поможет сделать ролики еще более красочными и живыми.

Андрей Белевцев, занимающий высокую должность в Сбербанке, поделился своим восторгом от новинки: "Мы очень рады дать людям такой инструмент, который расширяет границы творчества. Наша команда усердно трудилась, чтобы сделать процесс создания видео проще и быстрее. Теперь каждый может легко воплотить свои идеи в жизнь".

Этот шаг Сбербанка показывает, насколько серьезно они относятся к развитию новых технологий и искусственного интеллекта. Теперь у всех нас есть замечательный инструмент для создания уникального видеоконтента.