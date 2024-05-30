Теперь при обнаружении блокировщика видео просто перематывается в самый конец.

YouTube решил серьезно взяться за пользователей, которые используют блокировщики рекламы. Теперь, если на вашем устройстве обнаружится такая программа, видео на YouTube будут сразу же проматываться до конца. Это значит, что вы не сможете смотреть видео, пока не отключите блокировщик рекламы.

Это нововведение — часть обновленной политики YouTube. Суть проста: если система видит, что вы пытаетесь избежать рекламы с помощью специальных программ, она не даст вам смотреть видео. Чтобы вернуть все как было и снова наслаждаться просмотром, достаточно отключить блокировщик.

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YouTube уже давно пытается бороться с теми, кто не хочет видеть рекламу, не прибегая к подписке. Раньше на экране могли появиться сообщения с просьбой выключить блокировщик рекламы. Но многие пользователи находили способы обойти эти сообщения. Теперь же YouTube пошел дальше, делая просмотр видео просто невозможным.

Это новшество уже вызвало много обсуждений среди пользователей. Некоторые считают это справедливым шагом в сторону создателей контента, которые зарабатывают на рекламе. Другие же видят в этом ограничение свободы выбора. В любом случае, если вы не хотите столкнуться с автоматическим проматыванием видео, вам придется отказаться от блокировщиков рекламы на YouTube.