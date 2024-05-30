Размер стипендии от Авито составит 15 тысяч рублей.

Центральный университет и Авито объявили о запуске новой стипендиальной программы для студентов. Это первый такой проект для университета, и он обещает стать настоящей находкой для талантливых ребят. Стипендия в размере 15 тысяч рублей ежемесячно будет выплачиваться в течение двух лет, с возможностью продления. Всего на программу выделено не менее 5 миллионов рублей.

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Программа открыта для студентов, изучающих искусственный интеллект, разработку программного обеспечения и бизнес-аналитику. Это отличная возможность для будущих первокурсников, которые могут претендовать на стипендию, успешно решив специальные кейс-задания. Отбор начнется уже в июле.

Авито надеется, что программа поможет студентам сосредоточиться на учебе, не отвлекаясь на подработку. К тому же, получатели стипендии получат преимущества при отборе на стажировку в компании. Иван Гуз, управляющий партнер Авито, подчеркнул, что это шанс для самых талантливых студентов проявить себя.

Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич отметил, что программа заложит основу для адресной поддержки будущих специалистов, которые стремятся качественно учиться и развиваться в выбранной области.

Это сотрудничество между Центральным университетом и Авито подчеркивает важность поддержки молодых талантов и предоставляет студентам уникальные возможности для развития и реализации своего потенциала.