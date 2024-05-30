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g1tarist
Швеция планирует передать Украине два самолета ДРЛО Saab 340 AEW&C
Швеция также планирует передать Украине ракеты «воздух-воздух», без них истребители F-16 будут не так эффективны.

Не прошло и полугода с момента вступления Швеции в блок НАТО, как страна начала доказывать свою лояльность идеалом Альянса. В первую очередь это происходит за счет передачи того немногого, что есть на вооружении шведской армии. Так министр обороны страны Пол Юнсон заявил, что они готовят передачу Украине большого пакета военной помощи, который состоит из самолетов ДРЛО, ракет «воздух-воздух» и большого количества бронетехники. При этом глава оборонного ведомства скандинавской державы не уточняет сроки передачи.

В первую очередь шведы хотят оснастить ВС ВСУ самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C. По мнению Юнсона без них передаваемые украинским военным F-16 будут мало эффективны и не смогут раскрыть себя в полной мере. При этом шведский чиновник не уточнил очень щекотливый вопрос, который заключается в том, а кто именно будет управлять столь сложной техникой. Вероятнее всего, сами шведы и станут обслуживать и использовать Saab 340 AEW&C.

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Кроме того, министр обороны пообещал передать большое количество ракет класса «воздух-воздух» AIM-120 американского производства, которые шведские военные в свое время закупали для собственных нужд. В дополнении промелькнули обещания поставить системы ПВО, но без уточнения, что это будут за ЗРК или вообще ствольная зенитная артиллерия. Вдобавок, шведская сторона щедрой рукой даст украинским военным артиллерийские снаряды, которые ранее приберегала для себя со словами «как мы без них».

Что касается бронетехники, то Стокгольм готов передать для нужд ВСУ все имеющиеся бронетранспортеры Pbv 302. Кроме того, шведы хотят отправить на Украину излишек танков, который внезапно образовался у этой крупной танковой державы, которая выпустила последнюю машину такого класса в конце прошлого века. Какие именно танки хотят передать шведы министр обороны не уточнил.

#украина #нато
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