Это разработка называется Jugad, что переводится с хинди как «гениальная импровизация».

На этой неделе из Индии пришли новости, что в армию была отправлена первая партия модифицированных под местные реалии танков Т-90М. Не прошло и пары дней, как в индийском издании IDRW появилась статья, рассказывающая, как индусы преодолевают нехватку бронетехники, способной бороться с танками потенциального противника. А все дело в том, что инициативные военные установили пусковую установку ПУТР «Корнет-М» на трактор и теперь все восторгаются их смекалкой и гениальностью решения.

Как пишет издание IDRW, это показывает, насколько индийская армия гибкая и готова к инициативе отдельных военнослужащих. Более того подобное явление имеет свое название, а именно – Jugad. На русский данное слово можно перевести, как «гениальная импровизация» и частенько употребляется в Индии по отношению к интересным и необычным решениям.

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«Концепция Jugad не является чем-то новым для индийской армии. Вооруженные силы имеют долгую историю новаторских модификаций и адаптации существующей техники в соответствии с конкретными требованиями поля боя. Этот изобретательный подход не только решает проблемы со снабжением, но и способствует развитию культуры самостоятельности при преодолении трудностей» - пишет индийская газета.

Что касается боевых возможностей противотанковых тракторов, то кроме установленной одной ПУ для «Корнета» в боекомплект входит еще пять ракет, которые можно быстро дозарядить. При этом в издании отмечают, что подобное решение может в случае нужды помочь резко нарастить противотанковые возможности индийской армии. Возникает только вопрос, чем индусам так приглянулись именно трактора, ведь в зоне СВО для этих установок используют и колесную технику и даже квадроциклы, обладающие большой мобильностью. Еще вспоминается Великая отечественная и одесские танки НИ-1, которые сделали на базе тракторов. Вот только орудия у них были ненастоящие, а обычные приваренные трубы, но немцы часто путали их с настоящими танками и отступали.