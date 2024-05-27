Вредоносные программы маскируются под известные приложения.

В последнее время в России заметно увеличилось количество атак на пользователей смартфонов на Android, связанных с популярными играми, такими как Minecraft, Roblox, GTA и Angry Birds. Эксперты из «Лаборатории Касперского» сообщают, что в первые 3 месяца 2024 года случаев таких атак стало в 2 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Злоумышленники приманивают пользователей поддельными версиями этих игр, которые на самом деле содержат вредоносное программное обеспечение.

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Эти поддельные приложения могут выдавать себя за модификации игр или даже за полные версии, обещая бесплатные бонусы или эксклюзивный контент. Но вместо обещанного, пользователи получают на свои устройства вирусы. В некоторых случаях такие приложения требуют доступ к личной информации или показывают назойливую рекламу.

Особенно часто встречаются поддельные приложения для Minecraft и Roblox, которые предлагают фальшивые модификации или чит-коды. Для GTA и Angry Birds также найдены приложения, обещающие нелегальный доступ к игровому контенту. Поиск в Google Play по названиям этих игр может выдать до десяти подозрительных приложений, которые на самом деле могут нанести вред вашему устройству.

Google Play имеет систему безопасности, которая проверяет все загружаемые приложения и блокирует те из них, которые могут быть вредоносными. Пользователи также могут сообщать о подозрительных программах, чтобы помочь улучшить безопасность.

Эксперты объясняют рост числа атак через игры тем, что в России увеличивается количество скачиваний игр не из официальных магазинов, а с пиратских сайтов. Это связано с ограничениями на покупку и загрузку игр, введенными для российских пользователей. Многие ищут взломанные версии игр, чтобы получить платные функции бесплатно, что увеличивает риск столкнуться с вредоносными программами.

В отличие от Android, устройства на iOS менее подвержены таким атакам из-за строгих ограничений на установку программного обеспечения из внешних источников. Это делает платформу Apple более безопасной для скачивания и использования игр.

Важно быть внимательным при скачивании игр и приложений, особенно если они предлагаются не через официальные магазины приложений. Проверяйте отзывы других пользователей, не давайте приложениям доступ к ненужной личной информации и используйте надежное антивирусное программное обеспечение для защиты вашего устройства.