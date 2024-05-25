Apple может выбрать между 20-дюймовыми и 18,8-дюймовыми панелями.

Компания Apple, всегда находящаяся на передовой инноваций, собирается удивить нас снова. Уже к 2026 году они планируют представить нам MacBook нового поколения с гибким экраном. Представляете, сколько возможностей откроется благодаря такому новшеству?

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Знаменитый аналитик Мин-Чи Куо поделился информацией, что Apple хочет выпустить более миллиона этих уникальных устройств. Изначально планировалось, что новинка появится на рынке в 2027 году, но, к счастью для всех поклонников бренда, сроки были пересмотрены.

По словам Куо, компания ещё не определилась, какой именно размер экрана выбрать: 20-дюймовый или немного меньше, 18,8-дюймовый. Когда устройство будет сложено, его размеры будут сравнимы с текущими моделями MacBook, что делает его идеальным спутником как для работы, так и для развлечений.

Интересный факт: экраны для этих революционных MacBook будет поставлять компания LG Display. А вот за мощность устройств будет отвечать новейший процессор Apple M5. Начало производства запланировано уже на конец следующего года, так что не так уж и долго осталось ждать.

Это не первый раз, когда мы слышим о планах Apple по созданию устройств с гибкими экранами. Ранее уже были слухи о разработке устройства, которое объединит в себе лучшее от iPad и MacBook. И, похоже, что в скором времени эти идеи станут реальностью.



