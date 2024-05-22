Видимо, это новый виток развития украинских БЭК.

Украинская сторона с активной поддержкой западных стран продолжает работы над усовершенствованием своих безэкипажных катеров (БЭК). Ранее появлялись кадры, на которых данные аппараты снабжались установками с авиационными ракетами Р-73, что вызвало большое оживление на профильных ресурсах. В частности, обсуждалась эффективность такого решения и общая целесообразность. Однако на днях появились данные, что на морские дроны серии Sea Baby установили направляющие для реактивных снарядов.

О том, что СБУ начнет использовать новые морские дроны с РСЗО на борту сообщает экс-спикер Одесской ОВА Братчук. Бывший чиновник высказался, что идут работы над установкой реактивной системы залпового огня на БЭК и испытания уже проведены. Однако, как сообщают другие источники, испытания проводили на суще и как себя поведет такой агрегат при качке пока непонятно. Также неизвестно сколько именно направляющих смонтировали на Sea Baby и ракеты какого калибра там используются. В любом случае точность обстрела из такой установки оставит желать лучшего и залп накроет все что только можно в определенном квадрате.

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Стоит отметить, что украинские БЭК показали себя с весьма разрушительной стороны. Однако их эффективность зачастую проявлялась в открытом море, а до спрятанных в гаванях кораблей они добраться не могли. Установка РСЗО призвана исправить этот недостаток, так как позволит подвести БЭК на дистанцию выстрела и нанести удар. При этом упоминается, что с помощью новых «Морских малышей» планируют обстреливать не только корабли ВМС РФ, но и Крымский мост, который не дает спать сотрудникам ГУР МО Украины.