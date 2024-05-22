ВСУ продолжают контратаковать в попытке вернуть часть утраченных территорий населенного пункта Часов Яр.

В прошлом месяце Зеленский отдал приказ главкому ВСУ Сырскому удерживать Часов Яр любой ценой и объявил город новой «фортецией», которая должна выстоять. А все дело в том, что в середине июня 2024-го года состоится так называемый «мирный саммит» в Швейцарии и Зеленскому необходима твердая позиция с победой на руках. Поэтому сегодня за Часов Яр идут сражения не только из стратегической необходимости, но и для медийного эффекта для Зеленского. Однако ВС РФ не спешат оправдывать надежды украинского лидера и постепенно берут микрорайон «Канал» под полный контроль.

реклама

Российские войска постепенно выбивают украинские вооруженные формирования из микрорайона «Канал», который расположен на восточном берегу канала «Северский Донец - Донбасс». При этом части ВСУ активно сопротивляются и даже наносят контрудары, которые привели не только к «демилитаризации» личного состава, но и позволили ВС РФ занять позиции откуда шла атака. В частности, под контроль перешел гаражный кооператив и прилегающие участки района, также на одном из заводов была ликвидирована группа с иностранными наемниками.

Стоит отметить, что украинская сторона подтверждает потерю части территории микрорайона, но рассказывает об этом в ключе «мы еще вернемся». Но стоит отметить, что дела у российских подразделений на некоторых участках ЛБС в этом городе идут не так хорошо и в микрорайоне «Новый» им пришлось отойти. Кроме того, в Часов Яр прибыла «пожарная команда» в виде потрепанных подразделений «Кракена» (считается террористической организацией на территории РФ), которую сняли из Волчанска и сразу бросили в бой. Несмотря на потери, эти подразделения отличаются высокой мотивацией и хорошим оснащением и уже столкнулись с российскими десантниками.