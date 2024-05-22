ВС РФ в этом время берут северную часть Волчанска, который якобы обороняют спецподразделения ГУР МО Украины.

События вокруг Харьковской области только наращивают темп и мировое внимание сконцентрировано на этой части Украины. В частности, британская пресса в лице издания The Economist сообщает, что среди украинских военных курсируют слухи на тему сдачи Киевом Харькова российским войскам в качестве платы за мирные переговоры. При этом никаких предпосылок к такому со стороны украинской власти не замечено и что послужило поводом для таких слухов непонятно.

Кроме того, часть военнослужащих ВСУ распространяет слухи, что среди генералов имеется предатель, который и позволил российским военным столь успешно наступать в Харьковской области. Видимо бойцы ВСУ не могут принять тот факт, что выстроенная за два года линия обороны оказалась просто неготовой к реальным столкновениям с ВС РФ. Да и большая часть выделенных средств была успешно "распилена" и выведена за пределы Украины.

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«(...) несколько украинских военнослужащих считают, что продвижение ВС РФ в Харьковской области стало возможно не только из-за задержек в поставках западной помощи, но и из-за некомпетентности военного командования и даже предательств» - пишет британское издание.

Пока украинские солдаты строят конспирологические теории, российские войска продолжают планомерно продвигаться по Харьковской области. В частности, глава ВГА Харьковской области Ганчев заявил, что северная часть города Волчанск находится под контролем ВС РФ, а войсковые подразделения сейчас продвигаются к реке Волчья, которая делит населенный пункт на две части. ВСУ продолжают контролировать южную часть города и железнодорожный вокзал. По словам Ганчева именно в Волчанске сегодня идут самые ожесточенные боестолкновения, в которых участвует группировка войск «Север».