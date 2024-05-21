Индийская организация космических исследований запустила подготовку к этой миссии.

Индия готовится к отправке марсохода и вертолета на Красную планету. Такое заявление сделали ученые из Индийской организации космических исследований (ISRO) во время встречи в Гуджарате. Если все пойдет по плану, новая миссия, которую называют Mars Orbiter Mission-2 (или просто Mangalyaan-2), может стартовать уже в конце 2024 года. Но, как и в любом большом проекте, перед исследователями стоит немало задач.

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Помимо марсохода, который будет исследовать поверхность Марса, ISRO планирует отправить на планету и вертолет. Это довольно амбициозно, учитывая, что полеты в марсианской атмосфере – это большой вызов из-за ее разреженности. Для того чтобы марсоход мягко приземлился, ученые думают использовать сверхзвуковой парашют или даже «небесный кран» – технологию, которую ранее применяла NASA.

На борту этого космического путешественника будет установлено множество научных инструментов. Они помогут ученым узнать больше об истории Марса, изучить его атмосферу и даже проверить, есть ли вокруг планеты пылевое кольцо.

Хотя команда ISRO полна решимости, еще много работы предстоит сделать, включая разработку многоцелевого вертолета и сверхзвукового парашюта. Пока официальная дата запуска не объявлена, но надежды на то, что миссия отправится в путь уже в конце этого года, остаются высокими.