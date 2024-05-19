Из Купянска выводится гражданская администрация и командование

Российские войска продолжают действовать в Харьковской области не только на северо-востоке, но и на Купянском направлении. В частности, речь идет о штурме ряда населенных пунктов в районе одноименного города на границе с ЛНР. При этом Генштаб ВСУ официально заявил, что украинская армия отходит из ряда сел (Кисловка, Котляровка и другие) на более выгодные позиции, чтобы избежать больших потерь от непрерывного российского наступления, которое сопровождается авиационными ударами и работой крупнокалиберной артиллерии.

Главком ВСУ Александр Сырский столкнулся с серьезными проблемами на ЛБС из-за действий российской армии. Поэтому Генштаб отвел часть войск из-под Купянска для переформирования и обустройства новых, более подготовленных, позиций. При этом покидаются села, которые ранее были опорными точками обороны на этом направлении. Одновременно приходят сообщения из других источников, что ВСУ банально бегут с занимаемых позиций из-за наступления ВС РФ.

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Что интересно, из Купянска выводится гражданская администрация и военное командование, а в черте города остаются только отдельные армейские подразделения, которые должны прикрывать отход. Есть мнение, что ВСУ не станут сильно цепляться за Купянск и полностью сдадут его российский армии. С другой стороны, подобное может привести к еще большим последствиям для всей Харьковской области, так как ВС РФ получат доступ в глубину региона и создадут угрозу для других населенных пунктов.

При этом ряд источников пишет, что угроза может создаться и для административного центра области, а именно для Харькова, который сегодня является крупнейшим индустриальным центром. Ранее сообщалось, что ВСУ не станут перекидывать в область новые резервы, а главком заявлял, что «русские не станут брать Харьков». Но сегодня ситуация показывает, что ВС РФ идут не только с севера, но и серьезно продвигаются вперед на другом направлении.