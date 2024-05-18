Американское издание пишет, что администрация президента США опасается смены «вектора» на Украине.

Почти неделю назад российские войска начали двигаться вглубь Харьковской области и тем самым создали новую точку напряжения для ВСУ. Однако в администрации Джо Байдена пишут, что «продвижение незначительно» и что они не опасаются сложившейся ситуации. Однако журналисты из газеты The New York Times выяснили, что в Белом доме все-таки опасаются того, что открытие нового направления сдвинет весь вектор развития событий на Украине не в пользу последней.

Согласно опубликованному в издании материалу, ряд чиновников из администрации президента Байдена серьезно отнеслись к действиям российской армии в Харьковской области. Согласно прозвучавшему мнению, это может сбить удобный для американцев вектор развития событий. Особенно на фоне улучшения ситуации в российских войсках в целом и в развитии средств противодействия дронам и высокоточному вооружению, в частности.

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«После нескольких месяцев медленного продвижения России и технологических скачков в противодействии поставляемому американцами оружию, администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что президент России Владимир Путин набирает достаточный импульс, чтобы изменить траекторию войны» - пишет на своих страницах американская газета.

Стоит отметить, что подобные материалы в американских изданиях могут быть направлены в первую очередь на внутреннего пользователя. Поэтому все написанное должно восприниматься с изрядной долей скепсиса и цинизма. В любом случае в России действительно сильно продвинулись вперед технологии радиоэлектронной борьбы, которые мешают использованию тех же ракет ATACMS в полной мере. При этом ВС РФ продолжают охоту на установки HIMARS с которых и запускаю эти боеприпасы.