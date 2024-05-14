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g1tarist
ВС РФ продвигаются вперед Нетайлово в которое в свое время отошли силы ВСУ из Первомайского
Украинские войска вытеснены в западную часть села.

Главком ВСУ Александр Сырский сегодня разрывается на части пытаясь охватить всю ситуацию на Линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Дело в том, что ВС РФ ведут наступательные действия по всей ЛБС и порой, как в случае с группой войск «Север», открывают новые участки и направления. Однако не затухают и другие направления и российские войска продвинулись вперед на Авдеевском направлении, где под контроль перешла большая часть села Нетайлово. Об этом сообщают украинские медиа, ссылаясь на источники, приближенные к военным.

Село Нетайлово стоит на пути российских войск, которые двигаются в сторону Карловки и Карловского водохранилища. ВСУ пытались закрепиться в селе и возвести там линию обороны, но из-за небольшого размера и неудобного расположения им это не удается. Российские войска выбили украинских военных на западную границу населенного пункта и теперь пытаются там закрепиться. Ситуация для ВС РФ осложняется работой украинской артиллерии из Карловки, которая расположена на доминирующей высоте.

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Однако, как сообщают те же самые источники, главное внимание командование ВСУ сегодня приковано к событиям на севере Харьковской области, где российские войска продолжают продвигаться вперед. Дело в том, что ВС РФ уже почти подошли к Волчанску, где украинские подразделения пытаются занять оборону. Что интересно, в Киеве постепенно раскручивается скандал по поводу подготовки области к обороне и закопанным, в буквальном смысле, деньгам, которые выделялись для ее возведения.  Но в любом случае это играет на руку российским войскам, которые постепенно взламывают те участки, которые можно назвать оборонительными позициями. Хотя большая часть подразделений ВСУ входит в бой буквально с транспорта и оказывается почти что в чистом поле.

#сво #всу
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