Конкретно, их занимают действия войск РФ в Харьковской области.

В конце прошлой неделе группировка войск «Север» ВС РФ начала операцию на территории Харьковской области. Фиксируется серьезное продвижение войск вглубь области, занято немало населенных пунктов и идет движение к Волчанску. Эта ситуация заставляет западных политиков и военных экспертов высказываться по поводу происходящего, пытаясь советовать украинской власти как именно поступать в текущей ситуации. Например, журналисты из The New York Times высказались, что главкому ВСУ Александру Сырскому необходимо выдвинуть в ту сторону резервные бригады и начать переброску военной техники.

Однако американское издание не рассказывает, где именно военачальнику необходимо изыскивать эти самые резервы, которые, к слову, могут пригодиться и на других участках ЛБС. В ту же кассу идут заявления чешского президента Петра Павела, который заявил, что при текущей ситуации Киеву никогда не удастся выйти к границам 1991-го года. При этом глава Чехии опять начал риторику по введению контингентов НАТО на Украину в ограниченном объеме. Что интересно высказывания чешского лидера поддерживают далеко не все страны ЕС и даже Эмануэль Макрон, «наполеон нашего времени», пока ничего не комментирует.

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Однако комментарий пришел из немецкой прессы, которая опубликовала мнения военных экспертов, «высказавших опасения по поводу открытия нового направления». При этом никто из военных экспертов не заикался про «новое направление» когда украинские военные под видом разнообразных псевдороссийских формирований пытались зайти на территорию Белгородской области, а когда им это не удалось, то начали систематические обстреливать мирный российский город.