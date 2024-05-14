Просто он отличается большой активностью и профессионализмом.

Украинские чиновники и политики с большим интересом следят за политической жизнью Российской Федерации, чтобы вовремя давать выгодные для себя комментарии. Так представители Верховной рады Украины уже прокомментировали перестановки в Минобороны РФ и начали высказываться, что это весьма плохо для «свободной и независимой». А все дело в том, что назначенный президентом новый министр обороны Андрей Белоусов имеет репутацию деятельного человека и умеет придать нужный импульс отрасли, которую возглавляет.

Когда появилась официальная информация по поводу перестановок в министерствах РФ, украинские политики разразились серией сообщений, в которых рассказывали, как все плохо для Украины. В частности, Юлия Тимошенко, глава партии «Батькивщина», высказалась, что «это весьма трагично». В общем нардепы ВРУ вовсю начинают нагонять негатив, заявляя, что теперь российский ВПК сможет выпускать больше вооружения и это резко скажется на ситуации в зоне проведения специальной военной операции, которая и так не блещет.

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Напомним, что Андрей Белоусов ранее работал в экономической сфере и результаты позволили РФ пережить 2022-й год с минимальными потерями. На Украине уже начали предсказывать, что новый министр обороны «возьмется за дело с утроенной силой». При этом предыдущего министра обороны РФ Сергея Шойгу назначили главой Совета безопасности РФ. Ранее эту позицию занимал Патрушев, который пока не получил официального назначения. Что касается деятельности Белоусова, то пока прошло еще слишком мало времени и результаты его работы скорее всего появятся ближе к концу текущего года.