В новой структуре федеральных органов исполнительной власти России остается 21 министерство.

В России произошли изменения в структуре федеральных органов исполнительной власти, но, возможно, не такие, как многие ожидали. Согласно последнему указу президента Владимира Путина, количество министерств в правительстве остается прежним – их 21. Никаких новых названий или лиц – все министерства сохраняют свои привычные наименования.

Количество вице-премьеров также остается неизменным – их по-прежнему десять. Однако есть одно "но": в правительстве больше не будет заместителя председателя, который бы одновременно руководил Министерством промышленности и торговли. Это довольно значимое изменение, указывающее на перестановки в структуре управления ключевыми отраслями экономики.

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Что это значит для нас с вами? Во-первых, стабильность. В условиях мировой неопределенности сохранение привычного порядка в структуре власти может дать определенное ощущение уверенности в завтрашнем дне. Во-вторых, изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами могут привести к новым подходам в развитии промышленности и торговли в нашей стране.