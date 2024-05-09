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Житель Симферополя выкупил на интернет-аукционе украденный у своего деда орден Красной звезды
Орден был украден у дедушки крымчанина, ветерана Великой Отечественной войны, в начале 90-х.

История произошла с жителем Симферополя Дмитрием Пышкиным. Он смог вернуть в семью орден Красной звезды, который был украден у его дедушки, ветерана Великой Отечественной войны, в начале 90-х. Дедушка Дмитрия, Борис Геннадьевич, был настоящим героем: встретил войну на Дальнем Востоке, обучал экипажи военных летчиков и имел целых 17 наград за свои подвиги.

Когда в доме дедушки в Бахчисарае произошла кража, пропали не только медали, но и морской кортик. Воры были выборочны в своих действиях, забрав с собой самые ценные вещи. К сожалению, местная милиция не смогла помочь в поиске украденных реликвий. Но Дмитрий не потерял надежды и начал собственное расследование.

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Оказалось, что большинство медалей были без номеров и их было практически невозможно найти. Но на ордене Красной звезды был номер, и это дало надежду. В 2017 году Дмитрий начал поиски на интернет-аукционах, несмотря на то что продажа таких вещей в России запрещена. Продавцы часто обходят этот закон, выдавая награды за копии.

Прошло пять лет, и вдруг однажды Дмитрий получил долгожданное уведомление от интернет-аукциона. Орден нашелся и был прямо в Симферополе. Коллекционеры подсказали, что это, скорее всего, настоящий орден его деда, так как делать копии таких орденов не имеет смысла.

Дмитрий решил не обращаться в полицию, чтобы не потерять орден из виду, и купил его за 4000 рублей у продавца, который утверждал, что купил его у неизвестного коллекционера. Так орден деда вернулся в семью спустя 30 лет.

В честь своих дедов-фронтовиков Дмитрий написал очерк, который вошел в книгу "Герои моей семьи", изданную к 9 мая. Эта история напоминает о важности памяти и уважения к подвигам наших предков.

#память #орден
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