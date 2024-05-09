РФ не стала направлять приглашения на парад Победы послам и официальным лицам недружественных стран, чья политика в отношении России выглядит агрессивной.

В этом году приглашения на торжественный парад не были отправлены послам и официальным лицам из стран, которые считаются недружественными. Однако, как сообщила Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел РФ, есть одно важное исключение. Это решение не касается тех, кто в этих странах занимается ветеранскими делами. Россия всегда рада видеть людей, которые посвятили свою жизнь сохранению памяти о Второй мировой войне, уважают ее участников и борются за правду о прошлом.

Захарова подчеркнула, что Россия не может игнорировать недружественные и агрессивные действия некоторых стран. Но в то же время, те, кто уважает историю, кто не согласен с переписыванием фактов и сохраняет память о героях, всегда будут встречены в России с распростертыми объятиями.

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В контексте этого решения стоит отметить, что напряженность между Россией и некоторыми странами усиливается не только в дипломатической сфере. В преддверии Дня Победы были зафиксированы попытки некоторых государств омрачить этот праздник. К примеру, в Германии запретили демонстрировать символику, связанную с 9 мая, и петь военные песни. В Эстонии ввели запрет на публичные мероприятия с символикой советского времени, а в Молдавии решили штрафовать за ношение георгиевских ленточек.

Такие действия подчеркивают, насколько важно сохранять историческую память и уважение к тем, кто боролся за мир. Россия продолжает отстаивать эти ценности, приглашая на парад Победы тех, кто делится этим уважением, независимо от политических разногласий.