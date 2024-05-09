На что они надеются и кто это предложил - не понятно.

Европейский Союз скоро примет новые меры против России. Свежий, уже 14-й по счету пакет санкций, может быть одобрен уже до июля. Эту новость сообщает известный портал EUobserver, который успел ознакомиться с черновиком документа.

Что интересно, в этот раз Евросоюз не стал ограничивать перемещение российских дипломатов по своей территории. Также не затронут импорт важных товаров из России, таких как сжиженный природный газ, ядерное топливо и алюминий.

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Нововведения коснутся, в первую очередь, расширения "черного списка". В него добавят еще 52 компании из России и других стран, которые подозревают в обходе санкций и торговле запрещенными товарами, включая компоненты для беспилотников.

Еще одна важная мера – запрет на получение финансирования из России для политических партий, неправительственных организаций и средств массовой информации в Европе. Также ЕС хочет не пускать российский сжиженный газ, если он направляется не в Европу, а в другие страны через европейские порты. Планируется ужесточить уже действующие ограничения на российскую авиацию и импорт некоторых товаров, включая гелий и полезные ископаемые.

Работа над новым пакетом санкций началась сразу после того, как был одобрен предыдущий, 13-й пакет. Тогда под санкции попали 106 физических и 88 юридических лиц, включая компании и граждан не только из России, но и из Китая, Сербии, Казахстана, Индии, Таиланда, Турции и Шри-Ланки.

Таким образом, Евросоюз продолжает ужесточать свою позицию в отношении России, стараясь ограничить ее возможности на международной арене и противодействовать обходу уже введенных ограничений.