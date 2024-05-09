Нужно серьезней относится к своим обязанностям перед детьми.

В России появится специальный список тех, кто не платит алименты. Такое решение приняли после того, как в Госдуме одобрили новый закон. Теперь каждый сможет узнать, кто из родителей забыл о своих обязанностях перед детьми. Идея создать такой реестр должников по алиментам пришла не из воздуха. Она обсуждалась уже давно, и вот наконец стала реальностью.

Татьяна Москалькова, омбудсмен России, поделилась, что ее офис каждый год сталкивается с сотнями случаев, когда родители не выполняют свои обязательства по алиментам. Только за прошлый год было около 300 таких случаев. "Мы смогли помочь десяткам семей, которые могли бы остаться без поддержки", - рассказала она в своем Telegram-канале.

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Москалькова также напомнила, что идея создать такой реестр уже была предложена в докладе о правах человека за 2022 год. И вот теперь это предложение нашло свое воплощение в жизнь. Омбудсмен уверена, что новый реестр станет хорошим предупреждением для тех, кто думает уклоняться от выплат. "Это покажет, насколько серьезно нужно относиться к своим обязанностям перед детьми", - подчеркивает она.

Так что, если кто-то думал, что можно просто забыть о своих детях и не помогать им материально, теперь придется дважды подумать. Ведь информация о неплательщиках алиментов будет открыта для всех. Это большой шаг в защите прав детей и помощи тем семьям, которые остро нуждаются в поддержке.