Кроме болезни не стоит забывать что ему уже 50 лет.

Любимец 90-х, знаменитый певец Андрей Губин, решил окончательно покинуть большую сцену. На днях артист отметил свой 50-летний юбилей, но уже более 15 лет он не выходил на сцену. Причина такого решения – серьезное заболевание, прозопалгия, которое доставляет ему сильные боли в лице. Эта новость стала известна всем в 2022 году. Кроме того, Губин рассказывал, что у него возникли проблемы с сердцем.

Недавно появились слухи о возможном возвращении Губина к музыкальной деятельности, но в свежем интервью для KP.RU певец опроверг эти слухи. Он рассказал, что известный композитор и продюсер Игорь Крутой предложил устроить вечер в его честь. Губин ответил: "Игорь, я очень сильно болею и не могу петь. Но если вы думаете, что такой вечер нужен, давайте его организуем". Крутой согласился на проведение мероприятия, даже если сам Губин не сможет выступить.

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Губин также упомянул, что с подобной ситуацией столкнулся и Юрий Антонов, когда на его честь артисты исполняли песни, а он сам наблюдал за этим из зала. "Так же и со мной поступят", - поделился он.

Таким образом, несмотря на сложности со здоровьем, уважение и любовь к Губину со стороны коллег и поклонников остаются неизменными. И, хотя сам артист уже не выступает, его творчество продолжает жить и вдохновлять.