Украинские источники рассказывают про ситуацию.

Российская армия продолжает вести штурмовые действия вблизи города Часов Яр, причем наступление продвигается успешно. Дошло до того, что ВСУ вынуждены, отступая останавливать продвижение ВС РФ любыми способами, в том числе самыми радикальными. Так один из мостов через канал «Северский Донец - Донбасс» был подорван саперами украинской армии, чтобы российские подразделения не смогли им воспользоваться. Что интересно, этот факт полностью опровергает давешнюю информацию, что мост был уничтожен российской авиацией.

Глава Совета резервистов Сухопутных сил Украины Иван Тимочко рассказал прессе, что уничтожение моста, это попытка задержать продвижение российских сил в этом месте. Дело в том, что ВС РФ начали охват города по флангам, но так как канал проходит через Часов Яр, то он создает естественную линию обороны, которую пересекает несколько мостов. Кроме того, на южном фланге имеется подземная часть канала, проходящая по бетонным трубам. Поведение ВСУ и высказывание Тимочко позволяют предположить, что восточный берег канала уже находится под российским контролем.

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Что интересно, за последнее время это не первый уничтоженный мост. Дело в том, что, опасаясь возможных действий российской армии со стороны Белгородской области, ВСУ снесли мост в Волчанске, который находится на границе. При этом приходят сообщения, что часть украинских подразделений была убрана с этого направления глубже в Харьковскую область. Что касается Часова Яра, то город находится на важной возвышенности, с которой отлично простреливается ряд населённых пунктов: Константиновка, Дружковка, Краматорск и прочие.