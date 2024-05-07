Первая мультибрендовая зона уже заработала в московском ТЦ Метрополис.

М.Видео-Эльдорадо вводит новинку для любителей техники: теперь в их магазинах появятся специальные зоны, где можно будет подробно познакомиться с разными моделями складных смартфонов. Это первый такой опыт в розничной торговле, и он обещает много интересного.

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За последний год интерес к складным телефонам взлетел аж на 437%! И это не предел: в первом квартале этого года продажи уже увеличились на 147% по сравнению с прошлым годом. Видимо, россияне все больше проникаются идеей складных гаджетов.

Сергей Уваров, который курирует телекоммуникационные проекты в М.Видео-Эльдорадо, говорит, что цель не только в том, чтобы продавать больше таких смартфонов. Важно еще и показать людям, насколько удобны, функциональны и надежны могут быть эти устройства.

Первая такая зона уже начала работать в Москве, в ТЦ Метрополис. В планах компании — открыть еще минимум десять таких зон по всей стране, причем внимание уделяется крупным городам.