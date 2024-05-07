В ЕС появится целое ведомство для контроля мессенджера.

Евросоюз берётся за регулирование популярного мессенджера Telegram, и в этом деле главную роль сыграет Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций, коротко называемый BIPT. По информации из бельгийских СМИ, такие меры были предприняты не просто так. Основная причина — растущая торговля наркотиками с использованием этого мессенджера. Вот-вот BIPT официально станет "стражем порядка" в мире Telegram. Ожидается, что это произойдет сразу после того, как об этом напишут в официальных источниках, и тогда институт сможет начать свою работу по контролю за мессенджером.

Почему именно BIPT? Все потому, что официальный представитель Telegram в Европе — это бельгийская компания. И в рамках нового европейского закона о цифровых услугах, который следит за тем, чтобы на платформах не было незаконного контента, именно BIPT будет следить за порядком.

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Но Telegram — не единственный, за кем будут внимательно следить. Еврокомиссия решила усилить контроль еще над 18 большими онлайн-сервисами, включая крупнейшие порталы и поисковые системы. Этот список сделали, основываясь на данных о количестве пользователей каждого сервиса.

Новый закон о цифровых услугах в Евросоюзе весьма строг. Если сервис нарушит правила, ему может грозить штраф, который составит до 6% от всего мирового дохода компании. Это означает, что если у сервиса более 45 миллионов активных пользователей, ему действительно стоит вести себя очень аккуратно.

Так что же это значит для обычных пользователей Telegram и других популярных сервисов? В основном то, что правила станут строже, и, возможно, некоторые вещи, которые раньше казались нормальными, теперь будут под запретом. Все это делается для того, чтобы сделать интернет безопаснее.