Экс-генерал Романенко считает, что основной проблемой ВСУ является нехватка личного состава.

Украинская власть продолжает просить у западных стран как можно больше финансовой и военной помощи, но получает строго отмеренные малые дозы. Масштаб поставок отличается своей скромностью и быстро осваивается предприимчивыми чиновниками и военными в нужную сторону. При этом правительство Украины понимает, что поставок не хватит на что-то существенное.

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На этом фоне со своим мнением выступил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, которого отстранили от занимаемой должности. Согласно заявлению генерал-лейтенанта, полученной помощи хватит только для стабилизации ситуации на линии боевого соприкосновения, но не хватит на проведение масштабного контрнаступления. При этом Романенко рассказывает, что основной причиной такого является не только и не столько проблема с дефицитом, но и большая проблема с личным составом, который банально кончается.

Тут стоит напомнить, что ранее в 2023-м году бывший главком ВСУ Валерий Залужный, ныне отправляемый в Британию послом Украины, заявлял про весеннее контрнаступление в 2024-м году. Позже появилась информация, уже когда Залужного сняли с занимаемой должности, что «контрнаступ» перенесен на конец нынешнего года. Что интересно, ряд украинских военных экспертов высказывается, что проведение контрнаступления возможно будет только в 2025-м году.

А пока ВСУ вгрызаются в оставшиеся у них позиции, которые подвергаются «демилитаризации» со стороны Вооруженных сил России. Насколько масштабной должна быть военная помощь с запада, чтобы остановить это продвижение нигде не указывается и мнение бывшего военачальника тут может быть некорректным, так как он был кузнецом той армии, которая сегодня отдает один населённый пункт за другим.