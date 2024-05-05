Объем рынка достиг 25,4 млрд рублей, сообщает РБК.

Рынок музыкальных сервисов в России в этом году просто взлетел! Он вырос на целых 40% и теперь его объем составляет огромные 25,4 миллиарда рублей. Это как если бы каждый житель страны вдруг решил потратить на музыку почти 180 рублей. Новость прилетела от РБК, которые узнали её от Национальной федерации музыкальной индустрии.

И знаете кто в этом главный герой? «Яндекс Музыка»! Они со своими алгоритмами так постарались, что привлекли кучу народа. А еще выяснилось, что мы с вами любим платить за музыку. Ну, почти все доходы сервисов, целых 97,5%, пришлись на платные подписки. Это больше 24 миллиардов рублей. А остальное — с рекламы и видео на YouTube Music.

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Но несмотря на то что подписки приносят кучу денег, большинство из нас всё равно предпочитает слушать музыку бесплатно, но с рекламой. Из 76 миллионов слушателей только 21,7 миллиона решили платить за подписку. И еще интересный момент: почти весь рынок, целых 95%, заняли наши отечественные сервисы. Ну а Apple Music и другие забугорные приложения скромно занимают оставшиеся 5%.

В «Яндекс Музыке» считают, что рынок музыкальных сервисов в России сейчас где-то между 24 и 26 миллиардами рублей и ожидают, что рост продолжится. А вот «Звук», который раньше был частью «Сбера», говорит, что рынок вырос на 30%.

Почему всё так хорошо растет? В «Яндекс Музыке» говорят, что мы стали готовы больше платить за интернет-развлечения. А еще нравятся мультиподписки, когда одна подписка открывает доступ к нескольким сервисам. В «Звуке» добавляют, что всё больше людей интересуется российским контентом и новыми исполнителями. Технологии искусственного интеллекта тоже набирают популярность.

Национальная федерация музыкальной индустрии считает, что это часть большой мировой тенденции. И вот уже девять лет подряд музыкальная индустрия России растет быстрее, чем во всем мире.