Нововведение обнаружили в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.10.5.

По последним новостям от WABetaInfo, разработчики WhatsApp решили ввести временные блокировки для аккаунтов, которые злоупотребляют рассылкой нежелательных сообщений. Это значит, что если кто-то будет слишком усердно рассылать спам, его временно ограничат в возможности создавать новые чаты и группы.

Это нововведение уже заметили в последней бета-версии приложения для Android. Интересно, что благодаря сквозному шифрованию в WhatsApp, сами сообщения никто читать не будет. Вместо этого система будет смотреть на поведение пользователя: например, если вы вдруг решите отправить одно и то же сообщение сотням контактов, система может решить, что вы спамер.

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Но не стоит сильно переживать. Если вас и заблокируют, то только временно. Вы все еще сможете получать сообщения и общаться в уже существующих группах. Просто создавать новые чаты и диалоги начинать не получится какое-то время.

Пока неизвестно, когда эти изменения вступят в силу, но выглядит так, что разработчики серьезно настроены бороться со спамом. И это хорошие новости для всех, кто устал от нежелательных сообщений и рекламы в WhatsApp.