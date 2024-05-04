Так показывают данные аналитического агентства Statcounter.

В последнее время многие люди решают вернуться к использованию Windows 10, отказываясь от более новой версии Windows 11. Это довольно неожиданно, ведь обычно мы все стремимся к новинкам и обновлениям. Но, похоже, Windows 11 не смогла удержать своих пользователей.

Согласно данным аналитиков Statcounter, в феврале этого года Windows 11 достигла своего максимума, заняв 28,16% среди всех версий Windows. Однако уже к апрелю произошел спад, и доля упала ниже 26%. Это довольно большое изменение, особенно если учесть, что Windows 11 установлена более чем на 1 миллиард устройств по всему миру. В то же время Windows 10 только укрепляет свои позиции, занимая более 70% рынка.

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Почему же люди возвращаются к старой доброй Windows 10? Многие пользователи жалуются на рекламу и различные системные ограничения, которые мешают комфортному использованию компьютера.

Этот отток пользователей кажется особенно необычным, если сравнивать с предыдущими версиями операционных систем Microsoft. Даже Windows 8 и 8.1, которые не пользовались большой любовью среди пользователей, не сталкивались с таким быстрым снижением доли перед выходом Windows 10.

В общем, кажется, многие из нас предпочитают проверенную временем надежность и удобство Windows 10 новым фишкам, которые предлагает Windows 11.