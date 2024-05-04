Компании пытались договориться о совместной разработке российской мобильной ОС. А идея была хорошая

Наши крупнейшие IT-компании VK, Сбер и Яндекс взялись за идею создать собственную мобильную операционную систему, чтобы не отставать от всемирно известного Android. Но, как это часто бывает с большими планами - не срослось. Каждый из гигантов решил пойти своим путем и разрабатывать что-то свое.

Идея была хороша, особенно учитывая, что за ней стояло Минцифры с надеждой на создание "своего", отечественного продукта. Но, похоже, совместная работа трех гигантов оказалась сложнее, чем это казалось с первого взгляда. Они пришли к выводу, что сделать что-то, способное составить конкуренцию Android, вместе не получится.

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Яндекс, к примеру, уже занят созданием операционной системы для умных телевизоров, YaOS, и о мобильной версии даже говорить не хотят. VK тоже отметилось заявлением, что мобильной ОС у них в планах нет. А в Сбере вообще предпочли помолчать.

Тем не менее, у каждой из этих компаний уже есть опыт работы с Android Open Source Project (AOSP) - Яндекс с его YaOS, Сбер с "Салют ТВ" и VK с магазином приложений RuStore. Это значит, что они не новички в этой области.

Но вот что говорят эксперты: без поддержки хороших устройств эти новые операционные системы вряд ли смогут выйти в тяжелую весовую категорию и поспорить с Android. Поэтому Минцифры предложили задать четкие критерии "отечественности" для мобильных ОС. Это поможет определить, какие продукты действительно можно считать российскими и как они могут уживаться и конкурировать на международном рынке, учитывая все технические сложности и риски.



