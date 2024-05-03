Российские войска заняли отдельный ангар на авиабазе 101.

Россия продолжает укреплять свои позиции в Африке и западные страны всерьез эти обеспокоены. Так западная пресса активно рассуждает на тему вывода американского контингента из Нигера, который пока еще насчитывает 900 военнослужащих. В одном из изданий пишут про то, что на авиабазу в столице республики уже вошли российские бойцы, а американцы не успели ее покинуть и жалуются, что не могут использовать инфраструктуру аэродрома в полной мере. Правительство Нигера при этом в открытую говорит, что американцы должны покинуть страну.

Напомним, что на территории африканской страны было несколько военных объектов которые использовались французскими и американскими военными. В частности, как сообщает газета Reuters американцев, буквально выдавливают из военного аэродрома 101 в столице государства. Американцы сообщают, что хотя русские зашли на территорию, но пока размещаются в одном здании и ждут, когда военные из США покинуть страну. Видимо пока американцы ждут, когда за ними прилетит эвакуационный транспорт, который вывезет не только людей, но и ценное имущество.

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«Да, русские уже на авиабазе. Они находятся в отдельном здании. Мы уже сообщили властям Нигера о том, что совместно использовать военный объект не можем» - сообщают официальные представители американского государства.

Стоит отметить, что западные страны на протяжении последних лет сворачиваются в Африке и выводят свои военные контингенты. Им это, разумеется, не нравится, но ситуация складывается таким образом, что их никто не спрашивает. Одновременно с Россией на африканском континенте действуют китайские власти, развертывающие там инфраструктуру и добывающие комплексы.