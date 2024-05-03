Задание Сырского под угрозой провала .

Ситуация вокруг пока еще украинского города Часов Яр продолжает накаляться и военные аналитики наперебой высказываются, как именно российские войска станут брать новую «фортецию» Зеленского. В частности, немецкий аналитик и военный эксперт Юлиус Репке пишет, что ВС РФ смогли прорвать украинскую оборону к югу от города и пересекли канал «Северный Донец – Донбасс», создав для ВСУ опасность окружения. При этом ранее сообщалось, что российские штурмовые группы только прорвали линию укреплений, но через канал не переходили.

Репке в своем сообщении рассказывает, что ситуация для подразделений ВСУ в этом районе складывается крайне неудачная и ВС РФ пытаются реализовать тактику «двойного удара». Речь идет об одновременном ударе по городу через микрорайон «Калан», где идет лобовое столкновение, а также удары по флангам с обходом южнее и севернее Часова Яра. Стоит напомнить, что ранее командование ВСУ рассказывало про строительство линии обороны внутри города по всей длине канала, который выступал естественной преградой.

реклама

Что интересно, в прошлом месяце Зеленский поручил главкому ВСУ организовать оборону Часова Яра и удерживать город как минимум до начала «мирного саммита» в Швейцарии. Таким образом пока еще легитимный президент Украины хочет выиграть несколько политических очков в глазах потенциальных «жертвователей» военной техники и денег для нужд «свободной и независимой». Но есть серьезная вероятность того, что и этот приказ Сырский не сможет выполнить и тогда получится, что главком ВСУ сдаст уже третью «фортецию». Ранее именно Александр Сырский отвечал за оборону Бахмута, а после отставки Залужного обещал удержать Авдеевку «любой ценой».