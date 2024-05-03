Перед этим туда загнали остатки 47-й бригады ВСУ, которая ранее обороняла Бердычи и Очеретино.

Вооруженные силы украинской власти продолжают активно терять военную технику и личный состав под ударами российской армии. На донецком направлении фиксируется продвижение российских подразделений в районе Очеретино, расположенные к западу от Авдеевки. Сообщается, что ВС РФ загнали украинские части в населенный пункт Сокол, к которому отступили остатки разгромленной 47-й бригады. К слову, эту бригаду в свое время позиционировали, как очень подготовленную, так как в ней большой процент личного состава проходил обучение на западе.

Сегодня 47-я бригада ВСУ забилась в село Сокол юго-западнее Соловьево в котором они размещались ранее. После освобождения Соловьева остатки бригады спешно отступали по полям и стали легкой добычей для российской армии. Стоит отметить, что ранее 47-я бригада уже отличилась под Бердычами и после продолжительных боев отошла к Очеретино, но что-то пошло не так, а командир бригады обвинил в трусости бойцов, и они откатились к Соловьево, к которому также походила для усиления 100-я бригада. Об этой ситуации, в частности, писал журнал Forbes, который заявил, что бригада нуждается в перегруппировке, так как имеет нехватку личного, в том числе командного, состава и большие потери в бронетехнике.

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Кроме того, имеется немаленькая вероятность того, что в Соколе украинские войска задержатся ненадолго. Причина этого очень проста и заключается в высотах к северу и востоку от населенного пункта. Сегодня они находятся под российским контролем, а Сокол расположен аккурат в низине и уже, по некоторым данным, простреливается артиллерией. Вероятно, что командование ВСУ перебросит к ним подкрепление, но в случае с Соловьево это не сильно помогло, а только привело к «демилитаризации» личного состава.