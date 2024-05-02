Они оказались на 20-50% эффективнее традиционных.

Ученые сделали большой шаг вперед в борьбе с малярией, а именно – улучшили москитные сетки. Малярия – серьезная проблема, каждый год она забирает жизни сотен тысяч людей, в основном детей. Но вот проект New Nets, поддержанный Юнитэйд и Глобальным фондом, принес надежду: новые сетки, распространенные в Африке, показали впечатляющие результаты в снижении риска заражения.

С 2019 по 2022 год в странах, таких как Буркина-Фасо, Бенин и Кот-д’Ивуар, было распределено около 56 миллионов этих улучшенных сеток. Исследования показали, что они на 20-50% эффективнее старых моделей в борьбе с комарами, и могут снизить риск заражения малярией на целых 55%. Благодаря этому, удалось предотвратить до 13 миллионов случаев заболевания и спасти около 25 тысяч жизней. Это большой успех, учитывая, что малярия продолжает быть серьезной угрозой, с почти 250 миллионами случаев заболевания в 2022 году.

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Новые сетки – это результат многолетних исследований и инноваций. Их разработали, чтобы противостоять комарам, которые со временем становятся устойчивыми к стандартным инсектицидам. Стоит отметить две модели: Interceptor G2 от компании BASF и Royal Guard от Disease Control Technologies. Обе эти сетки содержат новые сочетания инсектицидов, делая их более эффективными против комаров.

Конечно, у сеток есть свои минусы – они служат всего три года и могут способствовать накоплению отходов, если их не использовать по назначению. Но польза от них неоспорима, особенно учитывая, что профилактика малярии обходится дешевле, чем лечение.

Тем не менее, исследователи предупреждают, что это не универсальное решение. Со временем комары могут развить устойчивость и к новым сеткам. Поэтому важно продолжать искать другие способы борьбы с малярией, включая вакцинацию и разработку новых методов лечения.



