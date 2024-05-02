Недавно электропикап был доставлен из Беларуси в Москву.

В Москве засветился первый в России электропикап Cybertruck, и это событие уже успело вызвать настоящий фурор в соцсетях! Представьте себе, этот космический автомобиль, который больше похож на машину из будущего, был привезён прямиком из Беларуси ребятами из Moscow Tesla Club.

Любопытные москвичи и гости столицы могли увидеть эту красоту у Патриарших прудов, а потом Cybertruck даже прокатился по Цветному бульвару, вызывая восторг и удивление у прохожих.

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Такой эксклюзив, конечно, не мог стоить дешево. По данным Moscow Tesla Club, чтобы доставить Cybertruck в Москву срочным авиатранспортом, пришлось выложить около 20 миллионов рублей! И это ещё не конечная цена, ведь все формальности с оформлением документов и страховкой ещё впереди.

Для тех, кто в танке: Tesla Cybertruck появился на рынке в ноябре 2023 года, и его начальная цена составила 61 тысячу долларов. А вот за версию Cyberbeast, которая может разогнаться до 100 км/ч всего за 2,6 секунды, придется отдать уже 100 тысяч долларов. Этот зверь может поднять до 5 тонн, развивает скорость до 210 км/ч и имеет мощность в 845 лошадиных сил. А ещё у него аккумулятор на 123 кВт·ч, который обеспечивает запас хода в 547 км. Ну разве не чудо техники?

Так что, если вы увидите на улице что-то похожее на батмобиль - не удивляйтесь. Это просто Cybertruck делает свои первые шаги по российским дорогам.