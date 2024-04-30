Обычно гаджеты Apple не так сильно падают в цене.

Гаджеты Apple всегда держат высокую цену довольно длительное время после выхода на рынок. Кажется, что новый их гаджет Vision Pro стал настоящим исключением из правил. Меньше чем через год после того, как новинку представили миру, её цена заметно упала, и это касается не только мирового рынка, но и России.

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Журналисты известного издания The Verge заметили, что на популярных онлайн-платформах, таких как eBay и Swappa, версию гарнитуры с огромным накопителем в 1 ТБ, плюс подписка на сервис AppleCare+ и специальный чехол, теперь можно купить за 3200 долларов. Для сравнения, на официальном сайте Apple такой комплект обойдётся в 5000 долларов. А более простые модели, которые раньше стоили 3900 долларов, теперь на "вторичке" предлагают за 2600.

Те, кто спешил приобрести Vision Pro сразу после его выхода, теперь не скрывают разочарования. Ведь, по их словам, если бы подождали немного, могли бы сэкономить до 1000 долларов и даже больше. Отсутствие программ лояльности для преданных поклонников бренда только добавляет горечи.

Но эксперты напоминают: такое часто случается с дорогими новинками. Первые покупатели, желая стать одними из первых обладателей престижного устройства, готовы заплатить любую цену. Однако после того как первые отзывы появляются и первый восторг утихает, цены обычно возвращаются к более реалистичным цифрам.

Так что, если вы задумываетесь о покупке последних гаджетов, возможно, стоит немного подождать. Это может существенно сэкономить ваши средства и избавить от разочарования.