Помогают поменять или продлить действие паспорта.

Украинский сегмент сети Интернет расцвел объявлениями, в которых предприимчивые лица предлагают за сумму немалую поменять или продлить гражданам страны паспорта. Вал объявлений появился на доступных виртуальных площадках почти сразу после принятия так долго разрабатываемого законопроекта о мобилизации, который резко ужесточил получение столь важного для каждого ответственного гражданина документа. Особенно если тот нужен для попытки выехать за пределы «свободной и независимой».

Вывешенные объявления вызвали немалый ажиотаж в украинском интернете, так как эта услуга оказалась неожиданно актуальной. Пока непонятно, кто именно скрывается за этими предложениями, но есть предположение, что это могут быть обычные коррупционеры или банальные мошенники, стремящиеся заработать на нужде. Тут стоит напомнить, что согласно принятому закону теперь поменять или продлить действие паспорта можно только после сверки с базами данным территориальных центров комплектования.

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ТЦК с такой подмогой от правительства страны теперь получат больше инструментов для набора граждан в ряды украинских вооруженных формирований. Также есть мнение, что за новыми объявлениями стоят сотрудники местных военкоматов, которые таким своеобразным способом хотят выявить уклонистов и отправить их в армию для возвращения долга родине, который у них имеется согласно нынешнему законодательству.

Предполагается, что украинская власть таким образом поможет ВСУ набрать необходимое количество новобранцев для латания образовавшихся дыр. Однако пока это приводит только к повышению недовольства среди граждан, которые всеми доступными методами старательно уклоняются от этой почетной обязанности. Разумеется, это приведет только к тому, что сотрудники ТЦК, и так действующие без оглядки на уголовный кодекс, потеряют контроль.