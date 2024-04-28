Говорил о том, что «Небо Украины должны прикрыть западные самолеты».

Западные страны должны использовать свою военную авиацию, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства Украины. По крайней мере, так считает пока еще президент этой самой Украины Владимир Зеленский, который выдал такой тезис в ходе своего интервью американскому прореспубликанскому каналу Fox News.

Посмотрев на ситуацию вокруг Израиля и рассудив, что им могут также помочь, глава украинской власти начал активно просить у Запада, а иногда и требовать, сделать с Украиной то же самое. Напомним, что на прошлой неделе страны Запада использовали свои силы ПВО на Ближнем Востоке, чтобы прикрыть еврейское государство от ракетной атаки со стороны Ирана. До этого западная авиация долгое время защищала израильскую территорию от других подарков из соседних стран.

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«Если мы хотим быть настоящими союзниками, Киев и западные страны, они должны показывать то же самое на нашей территории» - выдал Зеленский вероятно удивленному такой наглостью журналисту американского телеканала.

Ранее другие представители украинской элиты выступали с аналогичным заявлениями по поводу прикрытия Украины западными войсками от российских ракетных ударов. В частности, Кулеба разорялся про польский «зонтик» ПВО на западной частью страны. При этом приводилась железная аргументация вроде: «Прикрывая наш запад – вы прикрываете себя от России».

Что касается Зеленского и «как Израиль», то вероятнее всего лидер украинского народа прекрасно понимает, что так точно не будет. Стоит напомнить, что Израиль для США это не только «сухопутный авианосец» в регионе, но и удобная площадка для проведения в жизнь стратегии «управляемого хаоса». При этом сам Израиль выступает в роли главного раздражителя для окружающих стран, пользуясь прикрытием «большого брата».