Возможно, снабжена 105-мм пушкой с автоматическим заряжанием.

Современный Китай продолжает уделять большое внимание развитию собственной армии, которая призвана защищать КНР от внешних угроз. В частности, особое внимание уделяется бронетанковой составляющей НОАК, которую сейчас насыщают последними модификациями ОБТ, БТР и БМП.

Например, в сети появились кадры с новой модернизацией боевой машины пехоты VN20, которую китайские инженеры снабдили крупнокалиберным орудием и автоматическим заряжанием.

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Китайские инженеры выдали Народно-освободительной армии Китая новую игрушку, которая должна отвечать всем современным вызовам. Впервые БМП VN20 показали на одной из выставок со стандартным боевым модулем. Однако в интернете появились кадры с более интересной вариацией на тему, а именно, по крайней мера создается такое впечатление, со 105-мм пушкой, снабженной механизмом автоматического заряжания. К сожалению, более подробной информации про СУО, бронирование и прочие ТТХ нигде не обнародовано.

В последнее время большой толчок получила категория так называемых «легких танков», когда на базе БМП создается полноценная штурмовая машина, способная работать и по укреплениям, технике и пехоте. При этом китайские конструкторы явно вдохновляются западными образцами в виде CV90105, которые разрабатывала BAE Systems. В эту же копилку можно забросить американский «Страйкер», французский AMX-10RC и итальянские «Кентавры».

В любом случае машина уже попала на кадры, а значит ее либо тестируют в приближенных к боевым условиях, либо уже начался массовый выпуск. Военно-промышленный комплекс Китая способен штамповать такие изделия, как горячие пирожки.

Выбранный калибр в 105-мм также может быть не случайным и идет с расчетом на экспорт перспективной бронемашины в страны, использующие стандарты НАТО.