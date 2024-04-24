В американской газете появились подробности про военные действия в секторе Газа.

После дерзкого нападения членов палестинской группировки ХАМАС, на территорию Израиля 7 октября 2023-го года, ЦАХАЛ провел крупную сухопутную операцию по нейтрализации враждебных сил в анклаве. Однако несмотря на все приложенные усилия, помощь союзников и вбомбленную почти в каменный век инфраструктуру, ХАМАС продолжает функционировать. Как пишет американское издание The New York Times со ссылкой на бывшего сотрудника ЦРУ Лондона, силы движения все еще способны сопротивляться.

NYT также приводит слова другого своего источника в которых говориться, что большая часть высшего командования палестинского движения выжило и продолжают руководить из тайных командных пунктов. При этом даже на северной территории анклава имеются по разным данным 3 – 5 тысяч бойцов ХАМАС, готовых к продолжению боевых действий из не обнаруженных израильскими военными укрытий. Кроме того, группировка не потеряла сочувствующих за пределами сектора Газа и пользуется этим для ведения своей деятельности.

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При этом проблема с окончательным решением вопроса с ХАМАС израильскими военными решается, но, когда именно боевые действия прекратятся никто не знает. Более того на днях начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Хелави подписал документ о продолжении действий на юге анклава. Особенно актуально это известие после голосования в сенате США, который подписал законопроект о выделении Израилю нового пакета военной помощи.

Стоит также отметить, что израильские военные настроены весьма решительно и их действия в анклаве только подтверждают этот факт. Особенно с учетом репутационного удара по престижу Армии обороны Израиля в прошлом году, когда их в прямом смысле застали со «спущенными штанами». К тому же не стоит списывать и экономический фактор, так как Израиль находится в глубоком экономическом кризисе и затягивание военных действий не в интересах Нетаньяху.